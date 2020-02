Novità in arrivo per i Jonas Brothers che stando alle parole di Nick Jonas sono pronti a rivelare tracklist e titolo del loro prossimo album. A circa un anno e mezzo dal rilascio di Happiness Begins e alla fine del loro tour, terminato il 22 di febbraio a Parigi, la band di fratelli non vuole mollare la presa.

Nuovo album per i Jonas Brothers

Mentre Nick si dedica alla sua partecipazione come coach di The Voice, Joe Jonas e Kevin Jonas si prendono una piccola pausa in attesa del residence a Las Vegas che li vedrà coinvolti nel mese di aprile. Tanta carne al fuoco insomma e per i fan in arrivo grosse novità.

Nick ha dichiarato: “Siamo stati molto in studio con Ryan Tedder (One Republic) abbiamo lavorato duramente per il nostro nuovo album, che sarà annunciato nelle prossime settimane. Il titolo, la tracklist e tutto il resto”.

Possiamo quindi aspettarci un album nei prossimi mesi, probabilmente ancora prima dell’inizio dell’estate e perché no, forse a fine 2020 decideranno di riprendere con un tour mondiale dopo il grande successo ottenuto con l’ultimo.

Di questo nuovo album i Jonas avevano già anticipato alcuni singoli promozionali come What A Man Gotta Do e Five More Minutes che però è stata presentata solo ai Grammy Awards.

Nick Jonas Visits TODAY To Talk About Joining ‘The Voice’ | TODAY

