BTS: ecco il video del Carpool Karaoke con James Corden (Video!)

Ve l’avevamo raccontato qui. I BTS sono stati ospiti lo scorso 25 di febbraio di una puntata davvero molto speciale del Late Late Show di James Corden! Il gruppo, la più celebre e seguita boy band K-Pop al mondo, è salita a bordo dell’auto del comico britannico per un’esibizione indimenticabile.

I BTS sono infatti stati, in ordine di tempo, l’ultimo ospite del Carpool Karaoke, uno degli sketch più amati della tv statunitense, e non solo! Il siparietto inserito nello show di James Corden è ormai diventato un must, soprattutto per tutti quegli artisti che vogliono farsi un po’ di sana promo.

Ecco il video del Carpool Karaoke dei BTS!

BTS Carpool Karaoke

Watch this video on YouTube

Nella clip, di cui vi avevamo già parlato qui su Ginger Generation, vediamo i 7 membri della band divertirsi insieme a Corden cantando le loro canzoni più celebri. Ma le sorprese non sono certo finite qui!

Ecco, nell’ordine, tutti i pezzi che la band ha cantato insieme a James Corden durante il Carpool Karaoke:

Mic drop

La sigla di Friends

Finesse di Bruno Mars

On

Black Swan

Circles

Fra queste molti dei brani inclusi nel loro ultimo album Map of the soul: 7, pubblicato lo scorso 21 febbraio, tra i quali On. Il pezzo in questione, vi ricordiamo, è presente nel loro disco in una doppia versione che include un feat. con Sia. L’album, fra l’altro, sta già registrando numeri da record: se tutto andrà bene, infatti, Map of the soul: 7 dovrebbe diventare senza problemi il disco più venduto del 2020. Di certo, l’album è a buon punto, considerato lo spaventoso numero di pre-order!

Fra gli impegni promozionali degli ultimi giorni del gruppo, vi ricordiamo, c’è stata anche una specialissima ospitata da Jimmy Fallon.

Nella Grande Mela, come vi abbiamo raccontato qui, V, Jin, Jimin, Jungkook, RM, J-hope e Suga hanno avuto l’onore di esibirsi nella Grand Central Terminal. Qui i ragazzi hanno cantato, all’interno di una stazione completamente vuota, la loro hit On.

Sempre a New York, inoltre, i BTS si sono esibiti insieme a Jimmy Fallon all’interno della metropolitana!