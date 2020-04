Jonas Brothers: ecco quando potrebbe essere rilasciato il nuovo album

I Jonas Brothers hanno confermato di aver lavorato a un nuovo album e che ormai è tutto pronto da mesi. Durante un’intervista da casa con Jimmy Fallon, Nick Jonas, Joe Jonas e Kevin Jonas hanno parlato proprio dei loro progetti futuri, messi in standby a causa dell’attuale emergenza Coronavirus.

Ecco quello che sappiamo del nuovo album dei Jonas Brothers

Abbiamo un album che è praticamente pronto da mesi ormai. Ovviamente il mondo di recente è cambiato un po’ e abbiamo pensato a cosa fare di speciale per i nostri fan visto il momento particolare. Abbiamo deciso quindi di lavorare più velocemente con Amazon per pubblicare il documentario che racconta il nostro ultimo anno e dell’Happiness Begins Tour così da rilasciarlo. Siamo stati in grado di rilasciare qualcosa e ci sono alcune canzoni nuove nel film concerto ma per l’album nella sua totalità dobbiamo ancora aspettare e capire bene cosa succederà. Siamo comunque felici di aver potuto mettere insieme questo documentario e far vivere questa esperienza da casa ai nostri fan.

Effettivamente nel documentario Happiness Continues, i Jonas ci fanno ascoltare dei nuovi brani. Uno, Five More Minutes, presentato live per la prima volta ai Grammy Awards 2020 e mai rilasciato in studio version, l’altro si chiama X in collaborazione con l’artista latinoamericana Karol G. Questo brano potrebbe, verosimilmente, essere rilasciato nelle prossime settimane come nuovo singolo estivo della band.