Ariana Grande sarà nel cast di American Horror Story?

Un nuovo rumor sta prendendo sempre più campo sui social e ha come protagonista Ariana Grande. I fan si sono scatenati all’idea che la cantante di Thank U Next possa essere stata scritturata per il cast della nuova stagione di American Horror Story.

Il motivo sembra essere molto semplice e quasi un po’ forzato, ma per i fan ha sicuramente un qualche significato. Lo showrunner della serie, Ryan Murphy avrebbe infatti iniziato a seguire l’ex stellina di Nickelodeon su Instagram. C’è da dire che i due avevano già lavorato insieme durante le riprese di Scream Queens dove Ari aveva ottenuto un ruolo. Non sappiamo perché questo follow proprio adesso ma gli Arianators pensano proprio che la loro beniamina sarà nella nuova stagione della serie.

Importanti novità su AHS saranno annunciate presto, dato che lo stesso Ryan ha pubblicato una foto su Instagram come teasing della prossima stagione, scrivendo “coming soon”. Qualcosa sta sicuramente arrivando e potrebbe essere proprio la presenza della ragazza nel cast.

American screenwriter, director, and producer, Ryan Murphy has followed @ArianaGrande on Instagram he's knows for TV series Popular, Nip/Tuck, Glee, American Horror Story. He also was one of the creators of Scream Queens where Ariana played chanel #2 pic.twitter.com/LuLLL58jVz — Rene (Fan Account) (@grandesbreakup) April 26, 2020

In questi mesi si è anche parlato di una possibile reunion/reboot di Scream Queens con il cast originale. Una cosa che Ryan starebbe valutando e magari per questo ha deciso di entrare in contatto con Ariana.