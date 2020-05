I Jonas Brothers mandano un messaggio a Milano e all’Italia

I Jonas Brothers hanno partecipato all’iniziativa dell’AC Milan e hanno mandato un messaggio all’Italia e alla città di Milano. La band composta da Nick Jonas, Joe Jonas e Kevin Jonas ha partecipato all’iniziativa #FromMilanWithLove parlando a tutta la nazione e lanciando il loro grande supporto.

“Sappiamo che le persone a Milano sono speciali. Abbiamo suonato per la prima volta a Milano nel 2009, la città era incredibile. Una grandissima energia, qualcosa che non dimenticheremo mai. E siamo stati lì a febbraio ed è stato uno dei nostri ultimi concerti prima che il lockdown avesse inizio. Amiamo Milano, amiamo la gente. E sappiamo quanto sia difficile per tutti voi non stare tutti insieme e cantare tutti insieme”