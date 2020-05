Benji e Fede: Scaletta del concerto da casa su Instagram

Benji e Fede purtroppo hanno dovuto rinunciare al loro concerto di addio all’Arena di Verona, però hanno deciso di fare comunque qualcosa di speciale per i loro fan; il duo modenese, che si prepara alla separazione, ha dedicato al proprio pubblico un concerto acustico casalingo in diretta dal loro studio di registrazione.

“Adesso che andiamo in stop, mi mancherai un po‘” ha detto Benji in diretta. La scaletta del concerto è stata decisa proprio dai fan con una serie di sondaggi sulla loro pagina Instagram e le canzone provengono da tutti i loro dischi. Un vero e proprio live con le hit più amate.

Scaletta:

Il libro di Benji e Fede:

Il 5 Maggio esce il libro NACKED di Benji e Fede: si tratta di un racconto molto intimo e sincero su questi 10 anni di amicizia e di successo che hanno unito i due artisti con un occhio rivolto al dietro le quinte, a tutto quello che non si è visto, alle esperienze bellissime e ai momenti difficili descritti direttamente dai protagonisti. Questo è un percorso che affronta molti temi: dall’amore, all’essere famosi, a come convivere con la notorietà, ai soldi, alla depressione e al dolore. Un omaggio “quasi dovuto” ai fan che hanno seguito il duo più popolare d’Italia dal loro primo album nel 2005 e sono cresciuti con loro.

Il libro inizia con una lettera di Fede a Ben e una di Ben a Fede che entrambi leggeranno il giorno dell’uscita del libro. Come è nata l’amicizia, cosa è stato l’uno per l’altro e come il fatto di essere stati in due ha aiuto entrambi a vincere le proprie insicurezze e paure e sconfiggere le paure per realizzare il sogno di vivere di musica. Ma nessuna carriera artistica può rimanere immobile e è emersa la necessità di percorre ognuno la propria strada per essere qualcuno anche individualmente.