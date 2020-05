Il 4 maggio sarà una data che difficilmente riusciremo a dimenticare. A partire da domani, infatti, prenderà il via la tanto attesa Fase 2. In questa fase dell’epidemia di Coronavirus avremo la possibilità, con tutte le attenzioni del caso, di rivedere i nostri affetti più cari come i parenti. Ma non solo. Dal 4 maggio partiranno anche le attività produttive, speriamo in sicurezza.

Al centro del dibattito sulla fase 2 degli ultimi giorni c’è stato anche il tanto delicato tema dei bambini. Come affronteranno i più piccoli questa fase? Quello che sappiamo è che dal 4 maggio sarà possibile tornare nei parchi, mantenendo la distanza di sicurezza. I bambini non potranno purtroppo giocare insieme ai loro amici all’aria aperta. In ogni caso, sotto la supervisione dei genitori, potranno finalmente prendere una boccata d’aria.





Ovviamente, questo percorso verso la nuova normalità deve passare per forza tramite le mascherine. Le opzioni sono due: potrete acquistare le vostre mascherine chirurgiche presso tutti i rivenditori autorizzati, come le farmacie, oppure acquistarle online. Ed è proprio online che troverete le mascherine per i bambini e i giovani che fanno al caso vostro!

Se volete infatti che i vostri bambini si vedano con delle mascherine carine e divertenti in viso, qui sotto trovate tante opzioni per l’acquisto online!

















Le mascherine di Justin Bieber

Justin è uno degli artisti che più si è impegnato per la prevenzione dal contagio di Covid-19. Un’opzione per la vostra fase 2 potrebbe essere quella di acquistare le sue mascherine, i cui proventi andranno direttamente all’associazione Musicares.

Le mascherine di LaSabri Gamer

Anche Sabrina Cereseto aka La Sabri vi propone sul suo shop una serie di mascherine carine, colorate e divertenti! Cliccando qui accederete direttamente all’online store della nota youtuber!

Siamo sicuri che con queste mascherine riuscirete tutti, genitori e bimbi, ad affrontare questa Fase 2 con il sorriso!