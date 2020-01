Riverdale 4: Anticipazioni e trama dell’episodio musical!

Questa notte negli Stati Uniti andrà in onda l’episodio 4×11 di Riverdale (guarda il promo qui). Una delle tradizioni della serie è l’episodio musical che anche quest’anno non mancherà. Ieri CW ha diffuso alcune interessanti anticipazioni riportata da Tvline. Ecco qualche dettaglio!

Il prossimo episodio musicale di Riverdale sottolineerà perfettamente il suo carattere di piccola cittadina malvagia. Infatti, Kevin (Casey Cott) guiderà la produzione di Hedwig and the Angry Inch nell’episodio che vedremo il 4 aprile prossimo. La sinossi ci informa che dopo Carrie e Heathers, Kevin ha deciso di mettere in scena un grande varietà. Tuttavia, Mr Honey gli proibisce di rappresentare un numero di Hedwig and the Angry Inch.

Il regista e la sua gang quindi sfideranno il preside. Ognuno si esibirà in un numero dal musical trasformando il varietà in un musical completo. Uno spettacolo che, come sempre, riflette la psicologia e le lotte interiori dei personaggi. In mezzo al dramma fiorirà un musical proibito.

Hedwig and the Angry Inch è un musical rock con musiche di Stephen Trask, debuttato nell’Off Broadway nel 1998. Roberto Aguirre Sacasa ha scoperto che Trask è un fan della serie CW e ha cercato un modo per inserire Hedwig nella trama. Pensandoci un po’ abbiamo trovato il modo di utilizzare in modo perfetto canzoni come Wicked Little Town e Midnight Radio. Il musical racconta di Hedwig, un ragazzo gender non-conforming originario della Germania dell’Est da cui vuole scappare. Dopo una fallimentare operazione per cambiare sesso si ritrova ad avere organi genitali propriamente né maschili né femminili, abbandonato dal fidanzato e costretto a ripartire da zero in America.

Ecco l’annuncio del creatore di Riverdale, Roberto Aguirre Sacasa:

It’s happening!! #Riverdale meets Berlin! Our musical this year is the iconic HEDWIG and the ANGRY INCH! Hope to do these amazing songs justice!! 🔥🏆🕺🎟🎭🎼🎹🎸🌈⭐️ pic.twitter.com/lTGSu4xWn9 — RobertoAguirreSacasa (@WriterRAS) January 28, 2020