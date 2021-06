Amici 21: Giulia Stabile sarebbe confermata tra i professionisti

Giulia Stabile professionista della prossima edizione di Amici? La risposta sembrerebbe essere proprio di sì. La ballerina, in questo periodo, ha partecipato ai casting per la selezione di nuovi talenti. A informarci è stato il ballerino Marcello Sacchetta, via Instagram Stories, che l’ha definita “un’ assistente speciale”.

In base a ciò, tuttavia, non sapevamo ancora se ballerina è stata una semplice ospite per un giorno o se davvero ha aiutato gli altri professionisti.

La conferma che Giulia è entrata a far parte del corpo di ballo di Amici, invece, sarebbe arrivata da lei stessa. La vincitrice della scorsa edizione lo avrebbe confermato in un’intervista rilasciata a Vanity Fair insieme a Sangiovanni (che nel frattempo sta registrando la versione acustica del suo album d’esordio).

🔴 GIULIA CONFERMATA LA NUOVA PROFESSIONISTA AD #Amici21 🔴 — AMICI NEWS (@amicii_news) June 23, 2021

Giulia Stabile professionista di Amici, tutti gli indizi

Veronica Peparini, a tal proposito, in una recente intervista ha dichiarato: “Questo fino alla fine non possiamo saperlo. Sono cose che accadono nel momento giusto. Io glielo auguro, se lo desidera. Adesso non lo posso dire ancora, se sarà si saprà a breve. Ha tutte le carte in regola, è una brava ballerina”.

La vincitrice della scorsa edizione, inoltre, non ha mai tenuto nascosto che le sarebbe piaciuto in qualche modo rimanere nella scuola, luogo che vede ormai come una vera e propria casa.

Oltretutto, la ragazza ha raccontato a Verissimo che deve conseguire ancora il diploma nell’Accademia Bucellato Rossi di Roma dove studia da quando aveva tre anni. E questo sarebbe perfettamente conciliabile con il suo lavoro nella prossima edizione di Amici.

Infine, nonostante il talento che l’ha portata a vincere il talent, la ballerina non ha stipulato ancora nessun contratto di lavoro con una compagnia o altro, anche se sui social ha accennato di aver ricevuto una proposta importante.

In definitiva, che Giulia Stabile sarà una ballerina professionista di Amici è molto probabile e in pratica manca solo la conferma ufficiale da parte del programma.