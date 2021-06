Estate 2021: ecco quali VIP hanno passato le vacanze in Italia

Sei curioso di sapere quali attori hanno trascorso le loro vacanze in Italia nell’estate 2021?

Sono stati in tanti i VIP che hanno passato l’estate 2021 nel nostro paese!

Fra di loro troviamo Ed Westwick, l’attore di Gossip Girl. L’attore ha scelto di frequentare l’Italia per poter trascorrere le sue vacanze e ricordiamo, che ha un bellissimo e speciale rapporto con i suoi fan italiani. Sembra proprio che abbia scelto di passare nuovamente le vacanza sulla costiera amalfitana. Quest’anno, a differenza dell’anno scorso, ha soggiornato insieme alla fidanzata, la modella sudafricana Tamara Francesconi, nella città di Ravello. Westwick però non è l’unica star a trascorrere le vacanze in Italia.

Nel nostro bel paese è stato avvistato anche Harry Styles, dove è stato fotografato in motoscafo con la borsa firmata, prontamente notata dalla testata inglese. Ricordiamo che, l’ex-One Direction è stato impegnato per le riprese del film distribuito da Amazon Studios dal titolo “My policeman“. Come ben sappiamo, l’artista 27enne è una delle star che adorano il nostro Paese e non perde mai occasione per farci un salto, sia se si tratta di lavoro sia per rilassarsi.

A Venezia si trovano altri due personaggi famosi, stiamo parlando della coppia formata Katy Perry e da Orlando Bloom. I due, insieme alla loro figlia Daisy Dove e al loro barboncino, sono stati fotografati a Venezia, su una barca intenti ad osservare le bellezze di una città fantastica che saprà sicuramente rubar loro il cuore.

Per i fan italiani di Elite ci sono state diverse sorprese! La prima riguardante l’uscita della quarta stagione della serie, preceduta da episodi speciali in cui abbiamo assistito a diversi ritorni. Ma non è finita qui: Ester Exposito si trovava in Italia. A rivelarlo è la stessa attrice con un post sul suo profilo ufficiale Instagram ha condiviso insieme ai fan dei scatti. Nel capoluogo lombardo l’attrice ha partecipato a diversi eventi mondani prima ritornare a Madrid.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ginger Generation (@gingergeneration)