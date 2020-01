Jonas Brothers: ecco chi aprirà i concerti del tour europeo

Manca una sola settimana all’inizio del tour europeo dei Jonas Brothers. La band americana il prossimo 29 gennaio darà inizio all’Happiness Begins Tour nel vecchio continente, partendo dalla prima data a Birmingham e proseguendo fino al 22 febbraio dove il tour si chiuderà a Parigi.

In questo loro viaggio in Europa faranno una capatina anche in Italia, precisamente il 14 febbraio giorno di San Valentino. Nick Jonas, Joe Jonas e Kevin Jonas si esibiranno al Mediolanum Forum di Assago con un’unica e imperdibile data già sold out.

Chi aprirà i concerti dei Jonas Brothers?

Con il tour che si avvicina sono stati annunciati anche gli artisti Special Guests che apriranno le date europee. Si tratta della rock band irlandese Picture This e dell’artista Jordan McGraw salito alla ribalta con il singolo Met At A Party cantato insieme all’attrice di Modern Family Sarah Hyland. “Sono emozionato europa, facciamolo” ha scritto Jordan sui suoi profili social.

Le date europee

La band composta dai 3 fratelli, Joe Jonas, Nick Jonas e Kevin Jonas ha voluto fare questo regalo ai fan. Ecco tutte le date complete del tour.

29 Gennaio 2020 UK: Birmingham Arena Birmingham

31 Gennaio 2020 Irlanda: Dublino 3Arena

2 Febbraio 2020 UK: Londra O2 Arena

5 Febbraio, 2020 UK: Glasgow SSE Hydro Arena

6 Febbraio 2020 UK: Manchester Manchester Arena

8 Febbraio 2020 Belgio: Anversa Lotto Arena

10 Febbraio 2020 Germania: Berlino Mercedes-Benz Arena

11Febbraio 2020 Germania: Colonia Lanxess Arena

13 Febbraio 2020 Svizzera: Zurigo Hallenstadion

14 Febbraio 2020 Italia: Milano Mediolanum Forum

16 Febbraio 2020 Spagna: Madrid WiZink Center

17 Febbraio 2020 Spagna: Barcellona Palau Sant Jordi

18 Febbraio 2020 Francia: Montpellier Sud de France Arena

20 Febbraio 2020 Olanda: Amsterdam Ziggo Dome

22 Febbraio 2020 Francia: Parigi AccorHotels Arena