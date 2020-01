Ariana Grande si esibirà con i BTS ai Grammy Awards 2020?

L’indizio o se vogliamo l’enorme spoiler, ce lo ha dato proprio la stessa Ariana Grande pubblicando una foto che non lascia molto spazio all’immaginazione e che subito ha fatto pensare a una sorta di collaborazione in arrivo.

Tutto è successo quando la cantante di 7 Rings ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in compagnia di una band, ma non una band qualsiasi. Stiamo parlando di uno dei gruppi K-pop più famosi di questa era, ovvero i BTS. La cantante ha condiviso sul suo profilo ufficiale una foto e siamo sicuri ci sia qualcosa dietro.

La foto di Ariana Grande con i BTS

Anche la caption fa intendere che tra l’ex stellina di Nickelodeon e il gruppo k-pop qualcosa bolla in pentola. Ariana ha così scritto: “Guardate chi ho incontrato durante le prove”. Come sappiamo Ari si esibirà sul palco dei Grammy Awards oltre ad essere nominata per diversi premi. In tanti si sono chiesti cosa avrebbe presentato la cantante visto che non ha rilasciato nuova musica di recente e di non aver nessun imminente singolo o album.

Le strade sono due: o ci delizierà con una riedizione di qualche suo celebre brano, in compagnia dei BTS, oppure è pronta a lanciare un nuovo singolo proprio duettando con la band kpop. In ogni caso è una grandissima sorpresa e siamo davvero emozionati per questa collaborazione (come sicuramente tutti i fan di questi grandissimi artisti).