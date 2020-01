Riverdale è tornato in onda ieri dopo la pausa invernale e come sempre è stato un ritorno ricco di emozioni. La stagione però è ancora a metà e il pubblico già si chiede cosa succederà nel prossimo episodio. Ecco promo e anticipazioni dell’undicesimo episodio di questa quarta stagione.

Il titolo dell’episodio sarà Quiz Show e già dai primi secondi del promo capiamo il motivo. Betty (Lili Reinhart), Veronica (Camila Mendes), Cheryl (Madelaine Petsch) e Toni partecipano alle semifinali di un quiz televisivo contro i rivali di Stonewall. La sinossi ci informa che nell’episodio 4x11 di Riverdale sarà in particolare Betty a canalizzare le proprie energie per battere Bret (guest star Sean Depner) e la Stonewall Prep al quiz televisivo. Nel frattempo, Veronica e Cheryl uniranno le forze per un’improbabile questione di affari.

Intanto, Archie (KJ Apa) ha deciso di dare una seconda possibilità allo zio Frank e gli darà un lavoro nella ditta di costruzioni. Infine, Kevin (Casey Cott) avrò un appuntamento con un nuovo corteggiatore. L’uscita avrà una strana e inaspettata svolta. Nel promo vediamo poi spesso Jughead (Cole Sprouse) perciò anche lui avrà un ruolo importante nel prossimo episodio.

Ecco il promo di Quiz Show (episodio 4x11 di Riverdale):

I hope you guys enjoy tonight’s episode, I’m on set today so can’t tweet with you but just know tonight is one of my absolute FAVORITES xx #Riverdale

— Madelaine Petsch (@madelainepetsch) 23 gennaio 2020