Super Bowl 2021: ecco chi canterà l’inno americano prima della partita

Il Raymond James Stadium di Tampa, in Florida, scalda i motori per il Super Bowl 2021, in programma il prossimo 7 febbraio.

Si tratta, come saprete, dell’evento per eccellenza dello sport statunitense. Stiamo parlando dell’attesissima finale del campionato di football americano. La sfida finale vedrà scontrarsi i Tampa Bay Buccaneers e i Kansas City Chiefs. Alla partita parteciperà fra gli altri anche Tom Brady, 43 anni, quarter dei Buccaneers che quest’anno celebra il suo decimo Super Bow, un risultato a dir poco straordinario per uno sportivo del suo livello.

Leggi anche: Ecco tutte le pubblicità più belle del Super Bowl di quest’anno!

Come da tradizione, il Super Bowl (che quest’anno, causa Covid, si svolgerà in modo diverso dal solito) sarà anche occasione per ascoltare alcune delle migliori voci del panorama pop in circolazione.

All’evento, infatti, parteciperà in veste di ospte d’onore dell’Halftime Show The Weeknd. Abel Tesfayr ci regalerà una performance sponsorizzata Pepsi di lunghezza doppia rispetto alle precedenti edizione. Sarà un mini live indubbiamente pazzesco al quale, si dice, potrebbe aggiungersi anche Ariana Grande.

Qui sotto, a proposito, trovate un video teaser della sua performance.

Ecco chi canterà l’inno americano al Super Bowl 2021

Subito prima del match, come sempre, assisteremo all’emozionante esibizione dell’inno americano. La storia della canzone ve l’avevamo raccontata in questa occasione. Gli USA hanno in effetti due canzoni di riferimento: la prima, The Star Spangled Banner, sarà intepretata da Eric Church e dall’artista R&B Jazmine Sullivan. La seconda, America The Beautiful, sarà interpretata da H.E.R.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eric Church (@ericchurchmusic)

British School Italia – Esperienza, Professionalità, Percorsi su Misura

Anche Miley Cyrus, a modo suo, parteciperà all’evento! L’artista terrà infatti uno speciale concerto per un pubblico di personale medico da poco vaccinato contro il Covid. Sarà davvero un weekend da urlo!