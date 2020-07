Netflix: arriva il documentario con Zac Efron, Con i piedi per terra

Un documentario in viaggio per il mondo alla scoperta delle nuove culture e soprattutto come vivere la vita in modo sostenibile ed efficace per salvaguardare il pianeta. Questo è Zac Efron: con i piedi per terra. Nel documentario, il nostro Troy Bolton è affiancato da Darin Olien esperto di wellness.

Per i fan italiani poi ci sarà una bellissima sorpresa. Netflix ha confermato che uno degli episodi sarà interamente dedicato all’Italia e precisamente è ambientato in Sardegna. Nel trailer di questa docuserie, vediamo infatti Zac mentre si cimenta a parlare in italiano, proprio nella prima scena della clip

Ecco il trailer del documentario di Zac Efron: con i piedi per terra

Down to Earth with Zac Efron | Official Trailer | Netflix

A te che non sei stata creduta per 2 anni per "quella volta che Zac Efron è venuto a mangiare il pecorino a casa mia", ora possiamo dirlo: il 10 luglio su Netflix esce il documentario Zac Efron: con i piedi per Terra, con un episodio ambientato in Sardegna. https://t.co/NIYZAUwOZg — Netflix Italia (@NetflixIT) July 2, 2020

Si tratta di un viaggio alla scoperta della terra e del modo migliore per viverla senza distruggerla. Questa non è l’unica docuserie al quale l’attore parteciperà. Tra il 2019 e il 2020 ha, infatti, girato la serie Killing Zac Efron che quasi gli è costata la vita per davvero.

Se avete seguito un po’ la vicenda, Zac si è ammalato di tifo in Papua Nuova Guinea dopo aver vissuto in cattività per quasi un mese. Si è reso necessario il suo trasporto in ospedale in emergenza ma tutto e bene quel che finisce bene e l’attore è adesso più in forma che mai.