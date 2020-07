The Crown 5: Ecco quale attrice sarà la principessa Margaret

All’inizio di quest’anno Netflix aveva annunciato che l’amata serie The Crown finirà con la quinta stagione (scopri i dettagli qui). Il volto dell’ultima attrice che vestirà i panni della regina è già stato scelto e sarà quello di Imelda Staunton. Da ieri sappiamo anche chi sarà la nuova principessa Margaret: Lesley Manville. Ecco qualche dettaglio in più!

L’attrice britannica prenderà il posto dell’attuale protagonista Helena Bonham Carter, che ha vestito i panni della sorella minore della regina Elisabetta II nell’ultima stagione andata in onda. Vanessa Kirby aveva invece avuto il ruolo della principessa negli anni della sua gioventù. Gli anni che saranno raccontati nella quinta e ultima stagione di The Crown sono forse i più bui della monarchia e per la principessa significa anche problemi di salute. Non potrei essere più felice di interpretare la principessa Margaret, ha dichiarato Lesley Manville.

Ricevo il testimone di questo ruolo da magnifici attrici e spero di essere all’altezza del ruolo. Inoltre, recitare il ruolo di sorelle con la mia grande amica Imelda rende la gioia ancora più grande. Prima di arriva alla quinta e conclusiva stagione potremo però gustarci la quarta. Qui, stando alle prime indiscrezioni, sembra che Diana sarà al centro della trama e delle vicende e che Claire Foy tornerà (scopri i dettagli qui). Emma Corrin vestirà i panni della di Diana mentre Gillian Anderson sarò Margaret Thatcher ovvero la lady di Ferro.

Vi ricordiamo che le prime tre stagioni della serie sulla regina Elisabetta e sulla famiglia reale inglese sono disponibili su Netflix.

Lesley Manville will play Princess Margaret in the fifth season of The Crown. pic.twitter.com/R5aZEBOW0t — The Crown (@TheCrownNetflix) July 2, 2020