Blackpink: il nuovo singolo uscirà venerdì 28 agosto

Le Blackpink hanno appena svelato la data di uscita del loro prossimo singolo, si tratta di venerdì 28 agosto. Questa notte, il gruppo ha pubblicato un nuovo post proprio per aggiornarci sull’uscita di quella che, come sappiamo, è una collaborazione. Si tratta, infatti, di una canzone che vedrà la partecipazione di un ospite misterioso e d’eccezione.

In un primo momento, sembrava che il teaser poster lasciasse intendere che l’ospite del nuovo singolo delle Blackpink sarebbe stata Ariana Grande.

Tuttavia, su Naver e altre fonti koreane è apparsa un’altra indiscrezione bomba: il singolo potrebbe infatti includere il feat. di Selena Gomez. Ecco il nuovo poster con la data di uscita del brano.

Solo una settimana fa, il gruppo K-pop femminile più amato al mondo, ha annunciato la data di uscita del suo primo vero album!

A confermare la data di rilascio del disco di debutto delle Blackpink è stata la loro casa discografica, la YG Entertainment. La label ha annunciato dunque che The Album uscirà in tutto il mondo il prossimo 2 ottobre 2020. Bisognerà insomma attendere ancora un po’, ma siamo sicuri che varrà la pena di attendere!

Ovviamente, all’interno del nuovo disco, le Blackpink hanno inserito anche il pre-release single How You Like That. Come vi avevamo raccontato qui su Ginger Generation, il pezzo ha rapidamente battuto qualunque record possibile e immaginabile, in particolare su Youtube.

Il video è stato il videoclip musicale più visto in sole 24 ore, battendo così il precedente primato dei BTS con Boy with Luv.