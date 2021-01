Amici 20: riassunto della puntata di sabato 23 gennaio

Ecco cosa è successo durante la nuova puntata speciale di oggi di Amici di Maria De Filippi, andata in onda oggi su Canale 5.

Ospite della puntata, Michele Bravi che presenta Mantieni il bacio, il nuovo singolo, che anticipa l’album La geografia del buio.

La maestra Veronica Peparini mette alla prova Giulia con un assolo in cui deve mostrare intenzione e presenza scenica. Martina difende la sua maglia di Amici 20 con un’esibizione in pieno stile musical sulle note di Mein Herr.

Sangiovanni ed Enula ottengono un riscontro positivo da Linus, conduttore di Radio Deejay, che nei giorni scorsi ha ascoltato tutti gli inediti e ha espresso la sua preferenza per i pezzi dei due ragazzi tra tutti gli altri.

Leonardo, Arianna e Evandro vanno al centro dello studio e sono pronti a scoprire l’esito del televoto che è stato aperto questa settimana. Rudy Zerbi, prima di conoscere il risultato, afferma l’intenzione di eliminare Leonardo se sarà l’ultimo.

Leonardo, però, non è ultimo ma primo quindi riprende la sua felpa. Evandro e Arianna, rispettivamente secondo e terza nella classifica, si esibiscono invece come di consueto per veder confermato il banco ad Amici dalle rispettive professoresse.

Arianna, dunque, vede il suo posto confermato da Arisa, convinta di poter continuare il lavoro che ha iniziato con lei. Evandro, invece, riceve un ultimatum dalla Pettinelli. Se non riuscirà a tirare fuori il meglio, questa rappresenta la sua ultima possibilità.

Rosa affronta la sfida contro Daniele, voluta da Veronica Peparini, e vince. Anche Ibla e Alessandro vedono riconfermata la maglia. Quest’ultimo convince con un passo a due realizzato insieme a Samuele.

Voce e piano per Leonardo che canta sul palco di Amici 20 la sua personalissima versione di È delicato! L’ennesima discussione con Rudy Zerbi lascia un’ Arianna visibilmente provata al termine della puntata.