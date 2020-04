Javier di Amici 19 furioso: centra la sua ex ragazza!

Il ballerino finalista Javier va tutte le furie con Gaia e Giulia durante la puntata andata in onda oggi su Canale 5 di Amici 19. Ecco cosa è appena successo. Il ballerino ha finalmente ricevuto la risposta al suo tentativo di rimettersi in contatto con la sua ex fidanzata. Così scopre che la ragazza è stata contattata sui social proprio dal pubblico del talent che le ha chiesto perché non volesse più parlare con Javier.

La risposta della ragazza è che Javier può aspettare, visto che il programma sta per finire, e non vuole mancare di rispetto (pubblicamente) a Talisa.

Il ballerino, a quel punto, si chiede perché la sua ex fidanzata abbia questo strano timore e capisce immediatamente che lei ha visto andare in onda qualcosa che lo riguarda. Javier si ricorda che pochi giorni fa ha parlato con le due cantanti del suo rapporto, ancora in bilico, con Talisa. Ed evidentemente la sua ex ha visto quel filmato.

Il ballerino, a quel punto, si scaglia contro Giulia e Gaia che in quel frangente avevano provato a dargli dei consigli su questa situazione complicata. Dalla discussione di oggi, piuttosto accesa, emergono adesso dei dettagli su quest’intricata storia. Durante il pomeridiano, Javier avrebbe visto più volte la sua fidanzata facendo soffrire la ballerina italo-americana a cui aveva dato delle false speranze.

Proprio in virtù del rapporto tra le due cantanti e Talisa, Giulia e Gaia ora non tollerano più il comportamento poco chiaro di Javier. E lo accusano di non tenere a nessuna delle due, di essere preoccupato solo di cosa è stato mandato in onda sul suo conto. Il ragazzo lascia la casetta infuriato per poi tornare indietro, ma dichiara di non voler più parlare con loro due.