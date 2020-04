Disneyland Paris chiuso per Coronavirus: come chiedere il rimborso

Disneyland Paris, il più grande parco di divertimenti in Europa, è come già vi avevamo raccontato chiuso a data da destinarsi. Una delle più importanti e frequenttate mete del turismo del Vecchio Continente resterà infatti chiusa fino a che l’emergenza Coronavirus non sarà passata. E, inutile negarlo, bisognerà aspettare ancora un po’ di tempo.

Inizialmente, infatti, le misure di contenimento in Francia prevedevano la chiusura di Disneyland Paris fino a fine marzo. Purrtroppo, in ogni caso, sul sito del parco ora è indicato che l’attesa sarà ancora lunga. E non sappiamo esattamente quanto.

Disneyland Paris chiuso: tutte le informazioni utili e come ricevere il rimborso

Il parco, ovviamente, vi viene incontro nel caso in cui già aveste acquistato dei biglietti con delle date delle quali non potrete usufruire. Ecco il comunicato del parco:

Se non hai utilizzato i biglietti d’ingresso per i Parchi e la loro scadenza è durante il periodo di chiusura dei Parchi, la loro validità sarà automaticamente estesa fino al 31 Marzo 2021*. Per favore controlla il retro del biglietto cartaceo o fai riferimento alla validità di quello elettronico.

Se possiedi un biglietto elettronico, lo devi scaricare prima della data di scadenza e poi presentarlo all’ingresso dei Parchi il giorno della tua visita

Nel caso in cui tu possegga un biglietto cartaceo, presentalo all’ingresso dei Parchi il giorno della tua visita

Se hai un biglietto di Gruppo datato acquistato in Agenzia Viaggi oppure tramite un Operatore per una visita durante il periodo di chiusura, puoi riprenotare la tua visita in una nuova data allo stesso prezzo oppure cancellare il biglietto ed essere rimborsato. Contatta l’Agenzia Viaggi o il tuo Operatore per maggiori dettagli.

Qui sotto trovate invece le risposte di cui avete bisogno nel caso in cui aveste prenotato anche un soggiorno in hotel entro il 30 giugno: