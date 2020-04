Javier e Nicolai di Amici 19 starebbero vivendo ancora insieme dopo la fine di Amici 19. Ecco il motivo di quest’inaspettata convivenza.

Al momento, i due bravissimi ballerini, non possono ovviamente rientrare nei rispettivi Paesi d’origine per via delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria. Per questa ragione, i due ragazzi si ritroverebbero ancora sotto lo stesso tetto in Italia per trascorrere la loro “quarantena”. Durante una diretta Instagram con i fan, infatti, ad affiancare Javier Rojas è apparso a sorpresa anche Nicolai Gorodiski.

Secondo i beninformati, i due ballerini si troverebbero a Perugia a casa di Alberto Castellani che come ricorderete andò a fare le lezioni in veste di mental coach ad Amici durante il pomeridiano. L’insegnante sarebbe amico di Nicolai e lo avrebbe portato ad Amici (come anche Rafael l’anno scorso). Si tratta, in ogni caso, di supposizioni.

È certo, invece, quanto sia cambiato il loro rapporto dall’entrata di Nicolai ad Amici 19 fino alla finale, andata in onda venerdì scorso. La rivalità con il ballerino è stata vissuta con molta difficoltà da Javier che subito ha visto in lui un pericoloso rivale.

Tuttavia, nel corso del serale, la loro rivalità si è pian piano trasformata in una competizione molto più sana e costruttiva. Tanto che i due ragazzi hanno deciso di dividersi il premio previsto per la categoria ballo. Poco male per Javier, visto che ha vinto non solo il circuito danza ma può contare anche su un altro premio, quello della critica assegnatogli da TIM.