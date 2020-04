Sono tempi duri, per tutti. Il distanziamento sociale a causa dell’emergenza Coronavirus ci sta costringendo a modificare profondamente i nostri stili di vita. E tutta questa difficile situazione, purtroppo, durerà ancora piuttosto a lungo. C’è per fortuna anche chi, nel bel mezzo dell’emergenza, si è messo d’impegno per cercare di trovare delle soluzioni a problemi comuuni a molte persone. Come l’università!

Uno dei temi cruciali del post epidemia Coronavirus, infatti, sarà capire come garantire a tutti gli studenti italiani (e non solo) un’istruzione in sicurezza. Le ipotesi proposte sono varie, ma tutti gli esperti concordano che, in generale, bisognerà cercherà di limitare (nel primo periodo) i contatti grazie alla didattica online.

Se, una volta terminate le superiori, voleste per esempio iscrivervi all’università ma seguendo le lezioni da casa sappiate che una soluzione c’è, ed è esiste da molto tempo! Stiamo parlando di E-Campus!

Compilando il form che trovate al link qui sopra potrete ricevere grauitamente tutti i dettagli su questa innovativa modalità di insegnamento online. Con eCampus potrete seguire le lezioni e dare gli esami online direttamente da casa dal vostro computer o dallo smartphone tramite l’App Mobile. Avrete inoltre a disposizione un’assistenza online per tutto il vostro percorso universitario. Grazie al VLE (Ambiente Virtuale d’Apprendimento) l’Ateneo è in grado di integrare tutte le funzioni che il web rende disponibili per ogni allievo (lezioni, verifiche, esami, ricevimenti, placement, stage, servizi bibliotecari, servizi amministrativi, etc.).

I corsi di laurea

Su E-Campus potete scegliere fra ben 49 tradizionali e innovativi, tutti facilmente frequentabili in sicurezza e direttamente da casa, “al riparo” dal Coronavirus. I corsi suddivisi in 5 facoltà: Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, Lettere e Psicologia. Per il dettaglio dei corsi vi invitiamo come già specificato a cliccare sul link in rosa qui sopra.

Vi ricordiamo che con E-Campus:

All’Università eCampus: