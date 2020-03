Coronavirus e celebrità: cosa fanno i vip durante la quarantena?

Restate a casa è il comando in questi giorni di Coronavirus. Per alcuni può essere la normalità o una nuova abitudine a cui bisogna, nolenti o volenti, adattarsi. Per alcuni, però, anzi per alcune la quarantena è tutt’altro che facile.

Basti pensare alle celebrità di Instagram. Se partono avvantagiate da Madre Natura, hanno comunque sempre look alla moda e capelli perfetti. Per non parlare del trucco mai sbavato. Quindi come fanno ora alcune celebrità come Kim Kardashian, che sulla propria avvenenza ha costruito il suo impero mediatico, a mostrarsi acqua e sapone?

Attenzione non parliamo della challange di qualche anno di mostrarsi “acqua e sapone”, ovvero poco truccate, ma proprio mostrarsi al naturale. Kim è stata la più saggia: al momento ha deciso di tirar fuori tutte le foto d’archivio. Lei adolescente, lei qualche anno fa con Saint. Per un po’ mi sa che non vedremo foto aggiornate di Kim.

Visualizza questo post su Instagram 90’s throwback Un post condiviso da Kim Kardashian West (@kimkardashian) in data: 20 Mar 2020 alle ore 12:23 PDT

Anche la sorellastra Kendall Jenner posta dei suoi amici lontani ora e qualche foto di repertorio. Gigi Hadid chiusa in casa tira fuori vecchie foto: di lavoro e di famiglia. Così come anche Selena Gomez e Taylor Swift che non mancano di postare foto private e foto di lavoro.

Visualizza questo post su Instagram For Meredith, self quarantining is a way of life. Be like Meredith. Un post condiviso da Taylor Swift (@taylorswift) in data: 16 Mar 2020 alle ore 2:48 PDT



Ariana Grande (come prima) posta tante foto dei suoi adorati cani. Miley Cyrus alterna la promozione di nuovi progetti a vecchissime immagini e clip da Hannah Montana: che il Coronavirus porterà la pace tra Miley e il suo personaggio Disney?

Visualizza questo post su Instagram Day 2 Quarantine. This is the REAL ME. RIGHT NOW. 😷🧼🧹🛀🦠🧽🧻 Un post condiviso da Miley Cyrus (@mileycyrus) in data: 14 Mar 2020 alle ore 4:50 PDT

Hailey Bieber non posta alcunché, ma Justin Bieber si lancia come star di Tik Tok. Stando a casa ha modo di darsi alla danza con le sue fan. Negli scorsi giorni Justin ha anche registrato un messaggio per l’Italia: qui puoi risentire il video-messaggio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justin Bieber (@justinbieber) in data: 23 Mar 2020 alle ore 2:09 PDT

Ma da noi? La sempre bellissima Belen Rodriguez non manca anche lei di postare foto di repertorio o foto evocative.

Visualizza questo post su Instagram 𝑌𝑜 𝑡𝑒 𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑖𝑚𝑜𝑛 𝑦 𝑠𝑎𝑙 🎶🎵🎶🎵🎶 Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 18 Mar 2020 alle ore 7:49 PDT

Giulia de Lellis posta il suo allenamento. Piena di energia perché rinchiusa in casa anche prima di andare a dormire si dimena. E chissà forse alleata della noia ritornerà anche con il suo storico ex Damante.

I Ferragnez si riscoprono contenuto multimediale. Lei si improvvisa cuoca provetta in bianco vestita , lui dirette streaming per mantenere alto l’umore di chi è rinchiuso in casa. Non sappiamo la reazione dei vicini ai concerti organizzati e trasmessi con casse potenti dal balcone dei Ferragnez nella zona residenziale più chic e costosa di Milano.

Visualizza questo post su Instagram Today we cooked pasta e ceci and It was delicious 💘 Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 23 Mar 2020 alle ore 7:44 PDT

Barbara d’Urso posta o dal luogo di lavoro o ci ricorda come lavarci le mani. La Hunziker posta le foto delle figlie: tutti insieme appassionatamente sotto un tetto a Bergamo. Con lei le figlie più piccole avute da Tomaso Trussardi e la figlia più grande Aurora Ramazzotti, la quale ha optato di isolarsi dal mondo ma non dagli affetti più cari. Oltre alla famiglia allargata con Aurora ci sono anche l’amica di sempre Sara Daniele e il fidanzato Goffredo.

Benji e Fede a loro volta postano foto di repertorio e anche loro le nuove regole di convivenza al tempo del Coronavirus.

Visualizza questo post su Instagram UNA COMUNICAZIONE IMPORTANTE 🤞🏼 Un post condiviso da Benji & Fede (@benjiefede) in data: 9 Mar 2020 alle ore 9:26 PDT

Poi ci sono le famose e bellissime che cercano di acchiappare like presentandosi “nature”, ma il trucco si vede e i commenti lo fanno notare. Chiedere a Diletta Leotta che si è presentata “spettinata e struccata” sui social, ma molti utenti femminili del web hanno fatto notare che di naturale e poco artefatto ci fosse poco.



Insomma ognuno reagice sui social alla quarantena come può.

E tu come affronti questa quarantena dovuta al Coronavirus?