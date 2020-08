Ci sono nuove, grandi notizie per tutti i fan italiani dei BTS! La k-pop boy band, dopo il grande successo di Bring the soul, tornerà nei cinema italiani con l’attesissimo film Break the silence The Movie dal 10 al 13 settembre! OMG!

Ecco quando arriverà il nuovo film dei BTS in Italia (e tutti i dettagli!)

Il film dei BTS, Break the Silence ha seguito la boy band per loro ultimo BTS WORLD TOUR ‘LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF‘. Il film racconta dunque il dietro le quinte di ogni membro della band. Oltre al palco, scopriremo così un altro lato dei BTS coi sette componenti della band che condivideranno storie personali mai raccontate prima.

Il tour raccontato nel film ha toccato Los Angeles, Chicago, New York, San Paolo, Londra, Parigi, Osaka, Shizuoka, Riyadh e Seoul. Ecco, a proposito, come Marc Allenby, amministratore delegato di Trafalgar Releasing, ha commentato questo progetto:

Siamo lieti di collaborare con Big Hit Entertainment per l’uscita di BREAK THE SILENCE: THE MOVIE, che offre ai fan un accesso straordinario sia al primo tour internazionale negli stadi che a tutti e sette membri dei BTS. Non vediamo l’ora di dare il benvenuto alla ARMY al cinema per la quarta volta per questa imperdibile esperienza sul grande schermo dei BTS .

Ma non è finita qui! Poco prima dell’uscita di Break the Silence, BRING THE SOUL: THE MOVIE, il film dell’anno scorso, tornerà in alcuni cinema selezionati di tutto il mondo solo il 28 agosto, il 29 agosto e il 30 agosto! In questa occasione i fan avranno la possibilità di vedere in anteprima alcune immagini di Break the silence!

Per maggiori informazioni sui biglietti per vedere il nuovo film per BTS e per la lista delle sale italiane dove sarà trasmesso vi invitiamo a visitare la pagina ufficiale sul sito di NexoDigital o in alternativa il sito breakthesilencethemovie.com!