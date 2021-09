Cenerentola: nuove immagini del film con Camila Cabello che arriverà il 3 settembre

In attesa di vedere Cenerentola su Amazon Prime Video il 3 settembre vi mostriamo alcune belle immagini in anteprima.

LEGGI ANCHE: Cenerentola – Prime Video: Million to one di Camila Cabello: audio, testo e traduzione

Nelle foto vediamo la protagonista, interpretata da Camila Cabello, insieme a Billy Porter, Idina Menzel, Charlotte Spencer, Maddie Baillio, Minnie Driver e Pierce Brosnan ma anche la regista e sceneggiatrice Kay Cannon.

Molti elementi della classica fiaba di Cenerentola sono senza tempo, ma io volevo davvero arrivare alle nuove generazioni aggiungendo un tocco di contemporaneità su molti di quegli aspetti che sembravano più datati. L’opportunità di rovesciare su di loro alcune di quelle metafore classiche per me è stata emozionante e non vedevo l’ora di raccontarlo in modo che fosse più vicino a quello che le ragazze, inclusa mia figlia di quasi otto anni, e le giovani donne vivono oggi.

La nostra Cenerentola non è solo una ragazza con un bel faccino che aspetta di essere salvata da un principe. Dice quel che pensa, è attiva, coraggiosa e spiritosa; ha sogni e desidera essere indipendente. La sua priorità è la sua carriera in un tempo in cui le donne non potevano averne una. I genitori possono vedere i propri figli guardare con ammirazione alla nostra Cenerentola in un modo nuovo e la mia speranza è che le famiglie ridano, ballino e cantino guardando questo film insieme. Se conosci le parole, fammi sentire! -Kay