Cursed – Devon Terrell: “Non è stato facile interpretare Artù”

Da venerdì è disponibile su Netflix Cursed, una nuova serie che racconta il ciclo arturiano (leggi la recensione qui). Katherine Langford è la protagonista nel ruolo di Nimue e al suo fianco ci sono diversi personaggi tra cui Artù interpretato da Devon Terrell. L’attore ha raccontato la sua esperienza in questa serie e alcune difficoltà!

Devon Terrell ha ventisette anni e Artù in Cursed è il secondo ruolo in cui deve interpretare un personaggio importante e notissimo al pubblico. Aveva infatti interpretato Barack Obama nel film Barrie e la pressione per entrambi i ruoli è stata tanta. Sono personaggi quasi intimidatori, ha raccontato in un’intervista riportata da Just Jared. In particolare, interpretare Obama è stata dura perchè tutti avevano un’idea su di lui, c’erano stati altri ad averlo interpretato e sentivo la pressione.

Per quanto riguardo Artù Terrell ha raccontato di aver svolto moltissime ricerche prima di iniziare a studiare il personaggio. Ho pensato subito che fosse una cosa entusiasmante aver dato a un attore di colore questo ruolo, ha affermato. Come giovane attore di colore non mi sarei mai aspettato di aver un’opportunità del genere. Quindi volevo renderlo il autentico e vulnerabile così da poter arrivare al pubblico. Insomma così le persone avranno la possibilità di scoprire da dove veniva la leggenda e il mito.