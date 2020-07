Charli D’Amelio si è operata al naso, ecco il motivo

Charli D’Amelio si è appena sottoposta a un operazione al naso e per fortuna è andato tutto bene. La regina assoluta di TikTok si è sottoposta ad un intervento chirurgico nelle scorse ore per sistemare il setto nasale, raccontando al mondo intero i momenti precedenti e quelli subito successivi dell’operazione.





Come documentato in un post e in alcune dirette Instagram, Charli D’Amelio si era fatta male al naso l’estate scorsa. Da quel momento in poi, la ballerina ha iniziato a soffrire di alcuni problemi di respirazione. E questo a causa della narice destra totalmente compromessa.

La difficoltà nel respirare nel corso dell’ultimo anno, dunque, non ha permesso a Charli di ballare come avrebbe voluto e di studiare danza con la stessa assiduità del passato.

“Per fortuna l’intervento è finito e sono più che emozionata che potrò finalmente sistemare il mio respiro. Presto sarò in grado di tornare a fare lezioni di danza!”. È quanto ha scritto la ragazza, via social, per ringraziare e tranquillizzare i fan che l’hanno sostenuta con il loro affetto in questo momento così delicato.

L’intervento è stato documentato a modo suo anche da sua sorella Dixie. La ragazza ha filmato con la giusta dose d’ ironia il rientro di Charli a casa, subito dopo l’operazione, e le premure della sua famiglia per lei.

Nel caso in cui ve lo foste perso, Charli D’Amelio e sua sorella, sono appena entrate nel mondo della moda collaborando con Hollister. Si tratta di un’ azienda leader per l’abbigliamento casual e per la realizzazione di jeans non solo alla moda ma dal massimo comfort.

Le due sorelle sono, infatti, non solo le nuove testimonial del marchio. Ma hanno anche contribuito personalmente a realizzare alcuni capi, oltre cha a testarli su di loro.



