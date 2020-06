Riverdale 5: Hermione ci sarà? Ecco le parole dell’attrice Marisol Nichols

La quarta stagione di Riverdale, come già vi avevamo raccontato, ha avuto una fine anticipata (leggi i dettagli qui). I primi tre episodi della prossima saranno quindi il vero finale che gli autori volevano dare. Ci sono poi state molte indiscrezioni sull’uscita di scena di due personaggi: Hermione e FP. Skeet Ulrich ha confermato il suo addio (scopri i motivi qui) mentre Marisol Nichols ci ripensa! Ecco i dettagli

La mamma di Veronica (Cami Mendes) ha cambiato idea: Hermione Lodge ci sarà nella quinta stagione di Riverdale! In un’intervista, che vi riportiamo a fondo articolo, Marisol Nichols afferma: Ho avuto una lunga conversazione con Roberto Aguirre-Sacasa, il nostro creatore e showrunner, e sono molto orgogliosa di annunciare che Hermione tornerà per la stagione 5. Inoltre, tornerà più forte e probabilmente migliore di quanto sia mai stata. Sono molto felice ed entusiasta di raccontare la sua storia e quel lato di lei. Questo mi dà la possibilità di esplorare altre avventure.

Tra le anticipazioni sulla prossima stagione c’è quella di un grande salto temporale dopo i primi tre episodi. Stiamo parlando e pensando alla possibilità concreta di un salto temporale, ha raccontato Roberto Aguirre Sacasa. Solitamente, questi grandi cambiamenti avvengono all’inizio di una stagione ma dovendo recuperare e mettere in scena gli ultimi tre episodi, il salto avverrà un po’ più avanti. Idealmente, abbiamo pensato che l’idea più giusta fosse portare la trama e la storia avanti dopo i primi tre episodi. Tra le certezze per la prossima stagione abbiamo anche il ballo di fine. Un evento che i produttori hanno deciso di non cancellare.

Ecco l’intervista di Access Hollywood all’attrice di Riverdale 5: