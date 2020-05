Era il 14 maggio del 2003 quando con un commovente discorso Jen ci dava il suo addio, facendoci piangere come mai una serie tv aveva fatto fino ad allora. Per chi ha vissuto in pieno gli anni ’90, Dawson’s Creek è stato un telefilm iconico che ci ha fatto ridere, piangere, che ha definito il concetto di ship e che ci ha fatto amare tantissimo i suoi personaggi, pieni di alti e bassi come qualsiasi adolescente (anche se sembravano tutto tranne che degli adolescenti).

Dove seguire Dawson’s Creek in streaming

Qualche anno fa, nel 2018 per l’esattezza, il cast si era anche riunito per l’anniversario della serie postando per la cover di Entertainment Weekly con tutto il cast al completo! James Van Der Beek (Dawson), Katie Holmes (Joey), Joshua Jackson (Pacey) e le bff nella vita reale Michelle Williams (Jen) e Busy Philipps (Audrey) ma anche Kerr Smith (Jack), Meredith Monroe (Andie), la nonna Mary Beth Peil (Evelyn “Grams” Ryan).