Giovanni: ascolta Dose, il nuovo singolo del rapper bolognese

È uscito Dose, il nuovo singolo del giovane cantautore urban Giovanni. Il brano è stato scritto da Giovanni insieme al fratello, l’autore Paolo Antonacci.

Dopo la pubblicazione dei brani Poche Cose, in collaborazione con il rapper Laïoung, e Del Bene, Del Male, l’artista bolognese torna con una fresca urban ballad, dalle sonorità pop-rock, caratterizzata da un ritornello che rimane subito in testa e da un sound accattivante.

Dose è una dedica e una promessa dell’artista ad una lei che sta per andarsene e chiudere la loro storia. Lui è dipendente dalla ‘dose’ di emozioni e sensazioni che prova standole accanto e per non perderla decide di aprirsi, raccontarsi a lei.

Questa canzone descrive un momento, l’istante in cui arriva quella malinconia bella che spinge a sfogarsi e a compiere gesti che, in altre situazioni, non ci apparterrebbero mai. A volte tutto questo funziona, a volte no, ma spero che dopo aver ascoltato questo brano riuscirete a togliervi quel peso dallo stomaco. E a mandare quel messaggio che finora non avete avuto il coraggio di inviare.

Giovanni (classe 2001, Bologna) è Giovanni Antonacci. Per il giovane artista urban pop, la musica è da sempre una passione e un “affare di famiglia”. Suo padre, suo fratello, lo zio e il nonno sono infatti nomi noti nel settore.

Nel 2019 inizia a scrivere e pubblicare dei brani prodotti da Parix Hilton. Questi catturano l’attenzione dell’etichetta Hokuto Empire di Francesco Facchinetti. Con lui, inizia un rapporto discografico che vede la pubblicazione del singolo Dose.

Eclettico negli ascolti, l’artista è un appassionato di musica italiana, dal genere rap/urban al pop. Nei brani esprime i suoi stati d’animo. L’artista afferma: “Ho sempre sorriso ascoltando una canzone, quindi continuerò per questa strada fino a quando non smetterò di divertirmi”. Giovanni fa parte della scuderia di talenti HOKUTO EMPIRE.