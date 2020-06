Il Collegio 5: i casting per la nuova edizione sono aperti

La notizia che tantissimi ragazzi di tutta Italia stavano aspettando è arrivata, i casting per Il Collegio 5 sono ufficialmente aperti. Per partecipare bisogna collegarsi al sito di Banjay Italia, azienda che si occupa della produzione del docu-reality.

Sul sito troverete tutte le informazioni preliminari affinché possa essere inviata la candidatura. Per quest’ultima resta, in ogni caso, l’obbligo che venga inviata da un genitore o da un tutore.

Per tanti mesi c’è stata molta attesa per l’annuncio ufficiale dell’inizio dei casting. Come vi abbiamo svelato, però, Il Collegio 5 era sicuramente nell’aria. Una dettaglio faceva, infatti, ben sperare sulla prossima edizione del programma.

Come molti avranno notato, sul sito di Magnolia, azienda che in questi anni si è occupata di produrre il docu-reality e dei casting, non era più possibile iscriversi alle audizioni. Sul sito di Banijay Group Italia, nata dall’unione di Magnolia e di Drymedia, si poteva però leggere:

“Attraverso l’unione di Magnolia e DryMedia, Banijay Italia conterà su una ricca lista di titoli in produzione che includono alcuni tra i programmi preferiti dal pubblico di oggi: reality come L’Isola dei Famosi, il Collegio e Pechino Express”.

D’altra parte, anche il preside Paolo Bosisio, dopo la fine della precedente edizione, si era mostrato ottimista sul rinnovo del programma.

A questo punto, non ci resta che scoprire quando le puntate verranno registrate e con quali misure verranno gestite. In ogni caso, infatti, Il Collegio 5 dovrà essere realizzato nel completo rispetto delle norme di sicurezza e di distanziamento sociale per il contenimento COVID-19.