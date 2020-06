Miley Cyrus scrive a Giuseppe Conte su Twitter, ecco la sua risposta!

Su Twitter può realmente accadere l’impensabile. E questo è principio è valido particolarmente quando si tratta di temi molto delicati. Che ci crediate o meno, nelle scorse il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è ritrovato al centro di uno scambio di tweet con…Miley Cyrus!

Ebbene sì! Il politico che la storia italiana ricorderà per la gestione dell’emergenza Covid-19 e la cantante statunitense si sono confrontati infatti sulla battaglia del Black Lives Matter e dei diritti umani. Tutto è nato ieri, 13 giugno, quando Miley Cyrus ha scritto un tweet dedicato a Giuseppe Conte per sensibilizzare le nostre forze politiche su ciò che sta avvenendo in USA (e non solo).

Ecco il tweet che Miley Cyrus ha scritto a Giuseppe Conte.

Italy🇮🇹 and the world united in solidarity with Black Lives Matter in the US. We must stay united to tackle #COVID19 and its disproportionate impact on marginalized communities, especially communities of color. Please join us, PM @GiuseppeConteIT? #GlobalGoalUnite⭕️ — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) June 12, 2020

Questo stesso messaggio, a dire il vero, Miley l’ha inviato a tutti i più

importanti leader europei. Un messaggio per spingere i leader politici ad una maggiore consapevolezza sul tema del razzismo e per prendere parte all’iniziativa Global Goal Unite.

In pochi in sarebbero aspettati la rapida risposta di Conte. Giuseppe Conte, infatti, ha pubblicato proprio pochissimi minuti fa la sua risposta all’artista.

Italy has been at the frontline of the fight against #COVID19 and is engaged in the ACT-Accelerator to ensure universal and equitable access to vaccines and treatments. International cooperation and solidarity are key to succeed. Together we will make it, Miley #GlobalGoalUnite https://t.co/NCq0xbBckM — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) June 13, 2020

L’Italia è sempre stata in prima linea nella lotta contro il #COVID19 e si è impegnata nell’ACT-Accelerator per assicurare un accesso equo e universale per le cure e i vaccini. La cooperazione internazionale e la solidarietà sono la chiave per il successo. Insieme ce la faremo, Miley. #GlobalGoalUnite.

