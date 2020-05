Il Collegio: Roberta Zacchero e George Ciupilan si sono lasciati

Roberta Zacchero e George Ciupilan rappresentano una delle coppie che si sono formate grazie alla partecipazione al Collegio 4. A dire il vero, il loro fidanzamento è stata una grande sorpresa perché durante il docu-reality la giovane torinese si era avvicinata molto a Samuele Fazzi.

Mentre il ragazzo ligure aveva dimostrato di essere dapprima attratto da Claudia Dorelfi per poi spostare tutte le sue attenzioni su Asia Busciantella. Evidentemente, nei cinque mesi dalla fine del reality, molte cose erano cambiate e una volta lasciato il Collegio i due ragazzi, che si sono dimostrati tutti e due abbastanza studiosi, sembravano essere molto in sintonia.

Durante tutto questo periodo i due ex alunni non hanno di certo tenuto nascosto il loro affiatamento regalando ai fan molti scatti romantici, prontamente pubblicati sui social. Ora, però, scopriamo che Roberta e George si sono definitivamente lasciati! Come facciamo a saperlo?

È da poco iniziata su Youtube una nuova serie condotta dalla simpaticissima e irriverente Eleonora Olivieri che s’intitola Il Collegio Olivieri. La giovane youtuber ha sottoposto Roberta Zacchero e Mariana Aresta a un divertente gioco a punti.

La prima domanda, rivolta a Mariana, consisteva nel rivelare una persona che durante l’esperienza ne Il Collegio ha sopportato a fatica. La ragazza pugliese non esita a confessare che non nutriva particolare simpatia nei confronti di Ciupilan. A questo punto, non poteva mancare l’allusione al rapporto di George con Roberta. E così la Zacchero ha dovuto ammettere di non essere più fidanzata con lui!

ROBERTA ZACCHERO E' ANCORA FIDANZATA? RIVELA LA VERITA' A MARIANA ARESTA

