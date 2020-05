Eleonora Olivieri: chi è la youtuber autrice del libro Il mio anno pazzesco

Avrete di certo visto anche voi, almeno una volta, una puntata di Casa Olivieri su Youtube. Stiamo parlando dell’interessante format creato dalla youtuber e tiktoker Eleonora Olivieri, una delle webstar del momento! Oggi pomeriggio, fra l’altro, la redazione di Ginger Generation avrà l’occasione di intervistarla su Instagram!

L’idea di Eleonora Olivieri è stata davvero carina! Nel suo personale salotto (oggi diventato virtuale, causa emergenza Covid-19) la giovane influencer accoglie tutti gli studenti de Il Collegio. Ma non solo! A Casa Olivieri hanno partecipato anche molti celebri tiktoker!

Lo sapevate, in ogni caso, che Eleonora Olivieri è anche scrittrice? Proprio così: a settembre del 2017, infatti, Eleonora ha fatto il suo debutto in tutte le librerie con il libro Il mio anno pazzesco!

Ma non è finita qui! Nel 2016 Eleonora aveva infatti pubblicato anche una serie di guide per ragazze tratte dai suoi video: ‘Come sopravvivere all’amore’, ‘Come sopravvivere alle amiche’, ‘Come sopravvivere allo specchio’

Gli incontri con i fan e i viaggi su e giù per l’Italia, i video da inventare, girare e montare, le serate di gala, gli amici (quelli veri e quelli… falsi), gli implacabili professori, i compiti in classe e gli impegni scolastici: la vita di una liceale/star di Internet è bellissima e piena di emozioni, ma anche estremamente faticosa!

Che cosa succederebbe, allora, se a tutto questo si aggiungesse… qualcos’altro? Magari l’incontro con un misterioso ragazzo dagli occhi azzurri che sembra non sapere nulla di social network, visualizzazioni e like, ma che condivide le tue stesse passioni e ti capisce come nessun altro al mondo?

Seguite Eleonora nel suo “anno pazzesco” per scoprire com’è davvero la sua vita e vivere insieme a lei momenti memorabili, (dis)avventure e i primi batticuori. Con freschezza, sincerità e ironia, la popolarissima YouTuber è pronta a svelare tutti i retroscena delle sue giornate e a raccontarsi ai fan come non aveva mai fatto prima. Avvincente come un romanzo, vero come un diario: l’esordio letterario di Eleonora Olivieri, la YouTuber più esuberante della Rete.