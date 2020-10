Il Collegio: i ragazzi vengono pagati? Nicole Rossi risponde

Il Collegio 5 è appena iniziato e quest’anno più che mai il docu-reality si sta rivelando capace di catalizzare l’attenzione dei giovanissimi e non solo. Insieme all’apprezzamento di questa vivace trasmissione televisiva, però, è anche normale che subentrino dei dubbi sull’autenticità della narrazione.

Non tutti i telespettatori affezionati al mondo del Collegio, che vive anche e soprattutto sui social, sono infatti convinti della spontaneità dei suoi protagonisti. Alcuni sono persino certi che per gli alunni percepiscano un tornaconto economico.

A rispondere ci ha pensato Nicole Rossi che come sappiamo ha partecipato alla terza edizione del programma di Rai 2.

Ma basta, non vi stancate? Per Il Collegio non siamo stati pagati. Non avrei motivo di mentirvi, perché nessun contratto mi vincola e perché il lavorare in televisione è un lavoro. Però, nel caso de Il Collegio, essendo un docu-reality, non vogliono che tu vada lì per qualche interesse economico, quindi mettono a tuo servizio solo un rimborso spese che consiste in 50 euro a settimana. Non è recitato, non ho interesse nel dirvi delle bugie. Mi dà fastidio e ne parlo ancora perché è stata un’esperienza fighissima e odio che qualcuno provi in continuazione a sminuirla o banalizzarla. Se vedete che ci sono dei cretini, è perché sono loro cretini, non perché recitano un copione. Se mi seguiste su Instagram, capireste che sono identica, se non un po’ più matura, rispetto a quando sono stata nel Collegio. Al di fuori de Il Collegio, la televisione è comunque un lavoro, fatevene una ragione.