Il Collegio: Mariana Ariesta aderisce al Black Lives Matter

Il movimento Black Lives Matter non sta lasciando indifferenti i giovani e giovanissimi di tutto il mondo. Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato come la star assoluta di TikTok, Charli D’Amelio, abbia espresso la sua opinione in merito. Anche Mariana Ariesta, ex alunna de Il Collegio e utente molto attiva sulla stessa piattaforma, ha preso una netta posizione.

La ragazza pugliese ha voluto spiegare il motivo della sua nuova immagine del profilo, il pugno chiuso nero, simbolo della protesta. Segno, questo, che condivide l’importante causa del movimento contro la disuguaglianza razziale.

Come sappiamo, Black Lives Matter è uno slogan per sensibilizzare le autorità e l’opinione pubblica sulle ingiustizie che uomini e donne della comunità afroamericana sono costrette a subire. Ecco cosa ne pensa Mariana:

Tutti sapranno della terribile vicenda accaduta a George. Purtroppo quello che è successo a lui non è successo soltanto a lui. In America come in tantissimi altri Paesi nel mondo tutto ciò succede ancora. Le persone vengono uccise per il colore della loro pelle, è ridicolo. Io non so più che dire. La mia immagine profilo è un inno all’andare contro tutto ciò, al razzismo, è ridicolo che una persona debba morire per il colore della pelle. Spero davvero che le generazioni future siano migliori.

Mariana Ariesta, curiosità sulla TikToker ed ex collegiale

La studentessa che ha partecipato a Il Collegio 4, è nata da mamma brasiliana e papà italiano, è chiacchierona, determinata e impulsiva, con un caratterino pungente. È fermamente convinta di essere la migliore in ogni cosa che fa. Adora stare al entro dell’attenzione, essere considerata “particolare” e distinguersi dai suoi coetanei: per questo sfoggia un look anni ’60/’70. È ossessionata dell’estetica e dal make-up. Ha un bellissimo rapporto con la mamma che considera la sua migliore amica e insieme fanno molti viaggi. Mariana è molto attiva su Instagram e su TikTok dove si fa chiamare Nanatears.