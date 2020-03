Il Collegio: La Sorvegliante scrive un importante messaggio

In questo particolare momento, per effetto Covid-19, l’attrice Lucia Gravante, meglio conosciuta come La Sorvegliante de Il Collegio, ha deciso di scendere in campo scrivendo un messaggio davvero importante.

La Gravante ha aperto un profilo Instagram, il primo ufficiale rispetto ai tanti che riportano il suo nome e quello del suo personaggio. Su questa pagina La Sorvegliante, proprio come nel docu-reality, parla ai più giovani e si confronta con loro ma in modo diverso rispetto a a quello degli insegnanti.

Lucia risponde all’inosservanza di molti di loro alle regole previste dal decreto del 9 marzo, per combattere il possibile contagio da Coronavirus. Così raccomanda a loro il più totale rispetto delle normative:

“Ragazzi vi chiedo un atto di responsabilità. Restate a casa e potrete salvare migliaia di vite umane, dimostrate di prendervi cura del vostro Paese e di chi vi sta a cuore. Io credo in voi”.

Lucia Gravante racconta ai ragazzi quanto è importante, in un momento come questo, stare a casa. Il suo profilo in poche ore ha ottenuto decine di migliaia di follower. Ogni giorno, dal suo profilo ufficiale, la mitica Lucia interagisce con tutti quelli che la amano.

Chi è La Sorvegliante de Il Collegio

L’attrice è nata a Ivrea cinquantadue anni fa. Laureata istruttrice federale di atletica leggera ha fatto per un periodo l’insegnante ma poi l’amore per la recitazione le ha fatto seguire corsi e seminari di doppiaggio e di canto.

Dopo il debutto a teatro nel 2003 è stata scelta per un ruolo nella fiction Cuori rubati, poi ha partecipato a Sospetti, Carabinieri, Baciamo le mani recitando anche al cinema nel film Bianco e nero di Cristina Comencini e tra gli altri in Né Giulietta né Romeo, diretto da Veronica Pivetti. Nel 2016, Laura Gravante è finalmente approdata a Il Collegio di Rai 2.