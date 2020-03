Camila Cabello manda un messaggio all’Italia. VIDEO!

In questo momento di emergenza Coronavirus, anche la cantante Camila Cabello si è presa un momento sui social per parlare con le persone colpite dagli ultimi fatti.

In particolare la cantante di My Oh My ha condiviso sulle sue Instagram Stories alcuni video girati in Italia, mentre la gente cantava e intonava alcune canzoni o l’Inno italiano. La cantante lo ha descritto come un bellissimo momento e ha anche mandato il suo affetto a tutte le persone colpite.

“Ragazzi prendetevi cura di voi. Sono con voi. Sto pensando a tutti voi, prendetevi cura anche della vostra salute mentale, capisco che stare in isolamento può provocarmi tanta paura e ansia. Fate meditazione, cercate di prendervi cura di voi stessi mentalmente ed emotivamente. Vi amo ragazzi, prendetevi cura di voi”.

Ecco i post pubblicati da Camila Cabello

camila via instagram stories "oi gente, apenas pra dizer que te amo" ITI TE AMO @Camila_Cabello ♥️ pic.twitter.com/Gr5o44p9FP — a vitória (@mavilra) March 14, 2020

I progetti di Cami

Dopo il rilascio del suo ultimo Romance, la cantante partirà in tour in giro per tutto il mondo. Tra queste date ci sarà anche il nostro Bel Paese, con un’unica tappa al Mediolanum Forum di Assago il prossimo 24 giugno. Al momento l’intero tour e la data italiana sembra essere confermata e se l’emergenza si placherà non dovrebbe esserci nessun problema e il concerto si svolgerà tranquillamente.