Il Collegio 6: Anagni o Bergamo? Ecco dove verrà registrato

La Rai ha annunciato pochi giorni fa i palinsesti del prossimo autunno. La nuova programmazione del servizio pubblico ha confermato il ritorno dei docu-reality Il Collegio e de La Caserma, entrambi su Rai Due.

Questa volta, l’anno d’ambientazione de Il Collegio 6 è il 1977 e andrà in onda a partire dal prossimo novembre. Per quanto riguarda la location, invece, le registrazioni avranno luogo come per la scorsa edizione nel Collegio Nazionale Regina Margherita di Anagni, in Lazio.

Non ci sarà, dunque, nessun ritorno nella struttura che ha ospitato le prime, iconiche, edizioni, vale a dire il Convitto Celana, situato a Caprino Bergamasco, questo è quanto riportato da Fanpage.

Al momento ciò rappresenta l’unica informazione disponibile, insieme alla collocazione storica in cui sarà ambientata la nuova stagione del reality. Tuttavia, in base al consolidato apprezzamento da parte del pubblico, quasi sicuramente vedremo confermato in toto l’imbattibile cast di professori della precedente edizione.

Il Collegio 6, come partecipare ai casting

Sempre il blog TV Italiana, qualche mese fa, ci ha fornito un’indiscrezione sul futuro del reality show su Rai Due. Essa riguarda gli accordi che ci sarebbero tra la rete che trasmette il programma e l’azienda che si occupa della produzione, Banijay Italia.

Ecco quanto riportato: “Stando ad informazioni in nostro possesso sembra proprio che Rai Due e Banijay Italia abbiano deciso di far restare aperto Il Collegio per molti anni, per la precisione almeno altri tre. La società di produzione milanese e il secondo canale Rai hanno infatti chiuso un importante accordo che permetterà loro di realizzare e trasmettere altre tre stagioni del programma”.

Anche i casting de Il Collegio 6, come quelli de La Caserma 2, sono aperti ed è ancora possibile partecipare alla prossima edizione del docu reality che andrà in onda su Rai Due il prossimo autunno. I requisiti sono sul sito ufficiale, ecco come fare per effettuare l’iscrizione.