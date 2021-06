Lupin: Ecco quali sono le location della serie Netflix a Parigi e non solo

Una delle serie più attese di questo giugno è stata sicuramente la seconda stagione di Lupin (leggi la recensione). Il ladro gentiluomo interpretato in maniera ironica e vincente da Omar Sy ha girato Parigi (sopra e sotto) e non solo. Ecco alcune delle location della serie se siete curiosi di visitarle

Netflix Italia ha iniziato una serie di post per tracciare alcune delle tappe della serie Lupin e abbiamo voluto scovarne altre. Il centro degli eventi è ovviamente Parigi. Non mancano tappe fondamentali e molto turistiche come il Museo d’Orsay, il Louvre, la Basilica del Sacro Cuore e l’Arco di Trionfo. Tuttavia, ci sono anche angoli meno noti come il ponte des Artes o il giardini del Lussemburgo in cui passeggiano spesso Assane e il figlio. Un’altra location in una zona meno centrale è il Municipio del 20º arrondissement dove Assane rapisce Dumont nella prima stagione. Non possiamo poi non citare i tunnel sotterranei delle catacombe, il Teatro Châtelet e la Bibliothèque nationale de France.

Se ci spostiamo dalla capitale e andiamo verso il nord della Francia un’altra location fondamentale nella seconda stagione è la Normandia. Le scene del rapimento di Raul sono state girate sulle coste di Etretat. Oggi è una delle località balneari più rinomate della Francia, per la bellezza delle spiagge ghiaiose, ma soprattutto per le falesie naturali a picco sul mare. Tra l’altro proprio a Etretat c’è la casa (oggi museo) dello scrittore Maurice Leblanc, inventore del personaggio, utilizzata anche per alcune scene.

Si trattava di restituire un’immagine insolita di Parigi, tenendosi lontano dalla rappresentazione più comune dei cliché francesi della città, ha raccontato a Elle Francoise Dupertuis. Abbiamo incluso un tocco di stile moderno pur mantenendone la sua atmosfera magica e intrigante. Volevamo anche creare un contrasto con il mondo sgargiante di Pellegrini, filmando le periferie, senza però ritrarle in una luce desolante.

Ecco il post di Netflix sul tour di Parigi sulle orme di Lupin:

