Il Collegio 6: i casting sono aperti, come partecipare

I casting de Il Collegio 6 sono aperti. Ecco come partecipare alla prossima edizione del docu reality che andrà in onda su Rai Due il prossimo autunno. I requisiti sono sul sito di Banijay Italia, l’unico portale dove è possibile effettuare l’iscrizione:

Hai un figlio/a adolescente che ha bisogno di nuove sfide per imparare a conoscersi meglio, passare più tempo con i suoi coetanei, fare pace con l’autorità e, soprattutto, risolvere il rapporto troppo stretto con il suo telefono cellulare? Se ha dai 14 anni compiuti ai 17 anni compiuti al massimo da 6 mesi, iscrivilo alle selezioni per Il Collegio!

Per iscriversi è necessario avere dai 14 anni compiuti ai 17 compiuti al massimo da sei mesi e compilare il form che trovi qui. È molto importante ai fini del corretto invio della candidatura che questa sia fatta ad opera di un genitore o di un tutore.

I dati inseriti devono essere completi e veritieri. Le foto inviate servono per creare le schede dei candidati. Bisogna assicurarsi che siano una a mezzo busto ed una a figura intera. Niente foto con filtri ed effetti fatti tramite i social, diversamente la candidatura sarà scartata. Vanno benissimo foto col cellulare, purché senza effetti.

Il Blog TV Italiana, qualche mese fa, ci ha fornito un’indiscrezione sul destino del reality show. Essa riguarda gli accordi che ci sarebbero tra la rete che trasmette il programma e l’azienda che si occupa della produzione. Ecco quanto riportato:

Stando ad informazioni in nostro possesso sembra proprio che Rai Due e Banijay Italia abbiano deciso di far restare aperto Il Collegio per molti anni, per la precisione almeno altri tre.

La società di produzione milanese e il secondo canale Rai hanno infatti chiuso un importante accordo che permetterà loro di realizzare e trasmettere altre tre stagioni del programma.