Blackpink: il trailer del documentario in streaming su Netflix

Si chiamano Jisoo, Jennie, Lisa e Rosé e sono quattro cantanti dall’immenso carisma, ballerine e icone della moda. Stiamo ovviamente parlando delle Blackpink, il più grande fenomeno k-pop al femminile al mondo. Come già vi avevamo raccontato qui su Ginger Generation, Netflix ha deciso di dedicare alle ragazze un intero documentario, in arrivo presto su Netflix!

Il 14 ottobre arriverà infatti in streaming sulla nota piattaforma Blackpink: Light up in the sky, il primo documentario dedicato alla band.

Il film arriva a pochissimi giorni dalla pubblicazione del primo vero disco delle Blackpink. Il 2 ottobre scorso è infatti arrivato The Album, il progetto discografico di debutto delle ragazze trainato dai singoli How you like that e Ice Cream. Cliccando qui, a proposito, potete leggere tutti i testi e le traduzioni delle canzoni dell’album!

Il trailer del documentario Netflix sulle Blackpink

Qui sotto trovate le primissime immagini del film!

Rosé + Jennie + Lisa + Jisoo = BLACKPINK: Light up the sky è in arrivo il 14 ottobre 🇰🇷 BLACKPINK in your area pic.twitter.com/5GirVm6men — Netflix Italia (@NetflixIT) October 6, 2020

La sinossi ufficiale del documentario

Diretto da Caroline Suh, regista della docuserie Netflix Sale, grassi, acidi, calore, e prodotto da RadicalMedia, il film unisce interviste esclusive a riprese inedite della band femminile BLACKPINK composta da Jisoo, Jennie, Rosé e Lisa, ripercorrendo la loro storia dall’apprendistato fino al fenomeno globale che sono diventate. L’anteprima delle registrazioni fatte durante la produzione del secondo album condurrà gli spettatori in un viaggio tra gli alti e i bassi del gruppo K-pop, rivelando l’incredibile talento di ciascuna delle artiste che converge nel DNA unicamente innovativo di BLACKPINK. Il film culmina con la storica performance al Coachella 2019, dove le BLACKPINK sono state il primo gruppo K-pop femminile ad esibirsi.