Nella mattinata di oggi, 16 luglio, Rai ha presentato i suoi palinsesti per la stagione 2020/2021. Palinsesti che di certo hanno sofferto delle modifiche legate all’emergenza Covid-19 ma che non hanno ricevuto nessun reale scossone. Fra i programmi già confermati c’è Il Collegio 5. Il docu reality di Rai Due tornerà infatti in onda, con una nuova veste! Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Quando inizia Il Collegio 5? Ecco la data ufficiale!

La trasmissione andrà in onda, ancora una volta, su Rai Due. La data di inizio ufficiale della trasmissione è il prossimo 27 ottobre per un totale di 8 appuntamenti in prima serata!

Dove si svolgerà la tramissione? Cambia la location!







Come vi avevamo anticipato qui su Ginger Generation, la trasmissione cambierà per la prima volta location. Gli studenti, dopo 4 super fortunate edizioni, non si troveranno più a studiare presso il Convitto Celana di Caprino Bergamasco. Il Collegio 5 sarà infatti ambientato in una nuova struttura vicino a Roma. Si dice che la scuola si trovi in zona Anagni, non ci sono conferme ufficiali per il momento. I rumor nascono da un video circolato online nel quale si vedrebbero alcuni dei presunti studenti già scelti dalla produzione. Usiamo per sicurezza tutti i condizionali del caso.

In quale epoca sarà ambientata la quinta stagione di Il Collegio?

Dopo qualche edizione ambientata negli anni ’60 e dopo un’edizione a tema anni ’80, gli studenti si ritroveranno a studiare nel 1992. Questa è l’epoca scelta dagli autori per questa nuova edizione. L’epoca di un nuovo boom economico, un periodo d’oro soprattutto per la musica e per alcune delle più celebri serie tv di sempre, come Beverly Hills!

Non vediamo davvero l’ora di scoprire chi saranno gli studenti che faranno parte de Il Collegio 5. I casting, come vi abbiamo raccontato qui, sono aperti dallo scorso giugno.

Un’altra delle novità il ritorno di Giancarlo Magalli come voce narrante, dopo una breve parentesi con Simona Ventura.

Siete pronti per questa nuova avventura negli anni ’90?