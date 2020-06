L’emergenza sanitaria che ci ha letteralmente travolti, non c’è che dire, ci ha regalato anche tante occasioni per dare sfogo alla nostra creatività. Pensiamo per esempio alle tanto odiate mascherine. Vi sarete di certo resi conto che sono ormai in molti ad avercele personalizzate. Proprio in questo senso, regalare una mascherina carina potrebbe essere la migliore delle idee per un compleanno!

Immaginate di ritrovarvi nella classica scomoda situazione in cui avete un compleanno ma non avete la minima idea di cosa regalare al vostro amico del cuore. Ebbene, regalare una mascherina in questo periodo può essere il regalo perfetto! Perché? Ma è ovvio! Regalare una mascherina significa donare qualcosa di utile che una persona di certo potrà utilizzare. Inoltre darete dimostrazione di tenere non solo alla felicità ma anche alla salute della persona che la riceverà. In più, grazie a internet, avete la possibilità di trovare mascherine colorate, divertenti e soprattutto lavabili.

Volete regalare una mascherina per un compleanno? Ecco dunque dove ordinarle!

La prima offerta che vi proponiamo è quella di Arquati Mascherine. Si tratta di prodotti, diciamo così, standard e ordinabili in grandi quantità. In questo modo, più che regalare un prodotto “di lifestyle” darete in omaggio ai vostri amici qualcosa di molto utile.

Le mascherine Arquati sono realizzate in tessuto TNT anallergico e idrorepellente. Sono indicate per un utilizzo privato e per la collettività. Le mascherine viso Arquati sono 100% made in Italy. Vengono cucite, assemblate e confezionate nei nostri reparti, rigorosamente a mano senza l’ausilio di macchinari.

Mascherine disponibili su Amazon

Il gigantesco catalogo Amazon vi permette di acquistare decine e decine di modelli di mascherine diversi. Alcuni di questi li potete acquistare direttamente qui sotto! Scegliete il colore e la fantasia che meglio si adatta ai gusti della persona a cui la regalerete!