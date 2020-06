Il Collegio 5: il docu-reality sarà ambientato a Roma?

Il Collegio 5 andrà in onda su Rai 2 ma a quanto pare non sarà ambientato a Bergamo come per le edizioni precedenti. La quinta edizione del reality, prevista il prossimo autunno, non sarà più girata nel famoso Collegio Convitto San Carlo di Celana a Caprino Bergamasco.

Questo molto probabilmente perché la pandemia ha colpito, come sappiamo, soprattutto la Regione Lombardia. È quanto riporta Il Secolo XIX secondo cui il programma si svolgerà alle porte della Capitale. Sarà il Lazio, dunque, la regione che ospiterà i nuovi protagonisti de Il Collegio 5 che ha già avviato i casting alla ricerca di nuovi alunni, nuovi insegnanti e anche di un bidello.

Se la notizia verrà confermata, resta da scoprire solo quale sarà la struttura che ospiterà i nuovi alunni. Considerando quella precedente, si tratterà sicuramente di una location molto caratteristica e anche prestigiosa. Il Convitto San Carlo di Celana è infatti uno degli istituti scolastici più antichi d’Italia e in passato ha formato futuri papi, calciatori, patrioti e persino spie.

Il Collegio 5: come partecipare ai casting

Ecco come partecipare ai casting della nuova edizione, in qualità di alunno o di nuovo insegnante oppure di bidello.

“Hai un figlio/a adolescente che ha bisogno di nuove sfide per imparare a conoscersi meglio, per passare più tempo con i suoi coetanei, fare pace con l’autorità e, soprattutto, per risolvere il rapporto troppo stretto con il suo telefono cellulare? Se ha dai 14 anni compiuti ai 17 anni compiuti al massimo da 6 mesi, puoi iscriverlo alle selezioni per Il Collegio 5”. Compila il form!

“Insegnare è la tua missione? Rispetto delle regole e disciplina sono indispensabili all’interno della tua classe? Il Collegio 5 cerca insegnanti di storia e geografia, inglese, musica, informatica, canto ed educazione motoria. E anche un bidello”. Compila il form!