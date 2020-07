Naya Rivera: Il cast di Glee continua a sperare in un miracolo

Il cast di Glee continua a sperare. Spera in un miracolo per Naya Rivera, che sia ritrovata sana e salva dopo la sua scomparsa l’8 luglio sul Lake Piru. Alcuni membri del cast, in parte forzati dai fan che insistevano in un loro commento, hanno voluto dire la loro. Il cast, molto legato all’attrice, sta vivendo un momento molto delicato e il loro silenzio non significa che non ci tengano. Ognuno affronta il dolore a suo modo e bisognerebbe rispettare la loro scelta.





A ogni modo alcuni di loro hanno accolto la richiesta dei fan a cominciare da Heather Morris che si sta muovendo concretamente per supportare la polizia locale nelle ricerche. L’attrice e ballerina ha scritto: “Mi chiamo Heather Morris, sono un’amica e collega di Naya e sto cercando di portare avanti una ricerca a piedi insieme a un gruppo di amici sul Lago Piru. Voglio aiutare in qualsiasi modo”.

Thank you to the Tulare County, Los Angeles County, San Louis Obisbo, and all who are working to tirelessly right now in the search and recovery of our Naya — heather (@HeatherMorrisTV) July 9, 2020

Non perde le speranze neanche Amber Riley che, in un tweet, ha risposto ai fan che chiedevano un suo commento e in generale stanno commentando la vicenda sul web: “Mostrate un po’ di rispetto. Tutte le nostre energie sono rivolte al ritrovare Naya sana e salva e che possa tornare dalla sua famiglia. Tutto ciò è davvero reale e devastante. Concentratevi su Naya e la sua famiglia. Non su di noi. Noi non contiamo al momento”.

Show some respect. All our energy is going toward helping find Naya and praying for her safe return and for her family. No one owes anyone online a performance of grief. This is very real and devastating. Focus on Naya and her family. Not us. We don’t matter right now. — Amber Patrice Riley (@MsAmberPRiley) July 12, 2020

Anche Kevin McHale non è stato in silenzio: “Non riesco ad immaginare cosa stia vivendo la famiglia di Naya. So che noi siamo completamente devastati ma non senza speranza. Per favore rispettate lei e la sua privacy in questo momento. E soprattutto, non giudicate chi non mostra il suo dolore sui social”.

I cannot begin to understand what Naya’s family must be feeling. I know the rest of us are completely shattered, but not without hope. Please respect her family & their privacy in this moment. Please refrain from judging those who don’t show their pain on social media. ♥️ https://t.co/DXsUj3qdCh — Kevin McHale (@druidDUDE) July 12, 2020

“Per favore, trovatela” ha scritto Jenna Ushkovitz in un breve post su Instagram.