Sono uscite proprio in queste ore, come promesso da Mamma Rai, tutte le interviste ai ragazzi che comporanno la classe de Il Collegio 5. Il docu-reality andrà in onda, come vi avevamo raccontato noi di Ginger Generation, a partire dal prossimo 27 ottobre in prima serata. Fra i 21 studenti di questa edizione troveremo anche Mishel Gashi, di cui trovate le curiosità e il profilo Instagram cliccando qui.





Mishel Gahsi de il Collegio 5: ecco la sua video intervista di presentazione!

Qui sotto trovate la video intervista a Mishel Gashi. Scoprite tutte le curiosità su questo studente!

Il Collegio – S2020 – Mishel Gashi – Video – RaiPlay Bellissima ragazza, aspirante modella, Mishel – 15 anni di Calolziocorte (LC) – è nata in Italia da genitori albanesi. Il padre è venuto a mancare quando lei era piccola: adesso vive con la madre, il patrigno e tre fratellini.

Clicca qui per comprare il libro de Il Collegio 1982!





Il Collegio – S2020 – Ylenia – Video – RaiPlay 16enne di Vallo della Lucania (SA) Ylenia, stile hippie ed aura positiva, è una ragazza che ama distinguersi ed è fiera di sentirsi diversa dalle sue coetanee. Molto riflessiva, ama dipingere soggetti astratti e scrivere tutto quello che le passa per la testa.

Ecco la classe completa di quest’anno!

Questa edizione de Il Collegio sarà particolarmente inclusiva. Qui sotto trovate la lista completa degli studenti di Il Collegoio 5. Vi ricordiamo che cliccando sui loro nomi potrete recuperare le loro biografie!

ALESSANDRO ANDREINI (16, San Giovanni in Marignano – RN),

LINDA BERTOLLO (14, Ivrea)

SOFIA CERIO (15, Pesaro)

MARIA TERESA CRISTINI (14, Sant’Olcese – GE)

MARCO CRIVELLINI (16, Roma)

BONARD DAGO (17, Zero Branco – TV)

ANDREA DI PIERO (16, Fiuggi – FR)

GIORDANO FRANCATI (17, Roma)

MISHEL GASHI (15, Calolziocorte (LC)

YLENIA GRAMBONE (16, Vallo della Lucania – SA)

ALESSANDRO GUIDA (15, Civitavecchia RM)

LUCA LAPOLLA (15, Prato – PO)

GIULIA MATERA (15, Salerno)

REBECCA MONGELLI (15, Sesto Fiorentino FI)

AURORA MORABITO (17, Savona)

GIULIA MARIA SCARANO (14, Manfredonia FG)

LUNA SCOGNAMIGLIO (17, Vietri sul mare – SA)

RAHUL TEOLI (15, Piombino – LI)

USHA TEOLI (17, Piombino LI)

DAVIDE VAVALA’ (16, Bologna)

LUCA ZIGLIANA (15, Zanico – BG).

Le novità di questa edizione del programma

A raccontare e ad accompagnare le avventure dei giovani studenti durante le 8 puntate del programma sarà la voce di Giancarlo Magalli. Il conduttore prenderà così il posto di Simona Ventura, la voce narrante dell’edizione della trasmissione ambientata negli anni ’80.

Come saprete, quest’anno la trasmissione ha deciso di spostarsi dall’istituto Convitto Celana di Caprino Bergamasco in una struttura di Anagni, vicino Roma.

La trasmissione è stata registrata nell’estate 2020 nel rispetto di tutte le normative Covid-19 previste.

Che ne pensate di Mishel Gashi? Se è il vostro concorrente preferito votatelo nel nostro sondaggio su Instagram!