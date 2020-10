DPCM del 18 ottobre: si potrà uscire con il coprifuoco?

Il livello dei contagi da COVID-19 nell’ultimo fine settimana è tornato a far paura in Italia. Per questo motivo, con il nuovo DPCM, il Premier Conte ha introdotto nuove misure restrittive, con orari di chiusura anticipati per alcune attività commerciali, subentrando quello che viene impropriamente chiamato coprifuoco. Cliccate qui se volete recuperare il testo integrale del nuovo decreto!

Chiusura anticipata: cosa prevede il nuovo decreto

Nella mattinata di oggi, domenica 18 ottobre, si è tenuto un nuovo confronto Governo-Regioni. Si è discusso di diversi provvedimenti che serviranno per fermare la ripresa dei contagi. Questi ultimi, nella giornata di ieri sono arrivati alla soglia degli 11.000 nuovi casi.

Con il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, presentato in conferenza stampa, i primi a risentirne sono pub, bar e ristoranti.

In questo caso è stato imposto un distanziamento tra tavoli e i commensali a ciascun tavolo non possono essere più di 6. I servizi di ristorazione possono restare aperti fino a mezzanotte quando è previsto il servizio al tavolo. Altrimenti il servizio si sospende alle 18:00. Le consegne a domicilio sono senza vincolo di orario, l’asporto è consentito fino a mezzanotte.

Ciascun responsabile del locale deve affiggere all’entrata il numero massimo di persone consentite all’interno dell’esercizio.

Dopo il nuovo DPCM del 18 ottobre 2020 si potrà uscire liberamente?

Non si tratta di un vero e proprio coprifuoco, dunque, visto che non sono subentrate, almeno per ora, delle limitazioni agli spostamenti. Mentre ci sono delle restrizioni per quanto riguarda le attività menzionate (bar, ristoranti), dove si possono verificare le condizioni per assembramenti.

C’ è da dire, però, che i sindaci dei singoli comuni, dopo le 21:00, potranno chiudere vie e piazze dove si creano assembramenti. L’ accesso sarà consentito solo a chi deve raggiungere esercizi commerciali o le proprie abitazioni.