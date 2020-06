Maturità 2020: arriva la canzone di House of Talent!

Ancora pochissime e ore e migliaia di studenti in tutta Italia dovranno affrontare la tanto temuta Maturità 2020. Un esame decisamente diverso dal solito, vissuto con tanta ansia anche e soprattutto alla luce degli ultimi mesi.

L’Emergenza Covid-19 che ha sconvolto il nostro paese e il mondo intero ha costretto gli studenti a cambiare da un giorno all’altro approccio allo studio e all’istruzione. Sono stati mesi difficili, mesi in cui la Dad si è sostituita all’insegnamento in classe, con risultati incerti.

Ecco perché la crew di House of Talent, il più amato e seguito gruppo di influencer in Italia, ha deciso di dedicare ai maturandi una nuova canzone! Uscirà infatti martedì 16 giugno in tutte le piattaforme di streaming Maturità, il nuovo singolo di House interpretato da Michelle Cavallaro, Noa Planas, Pietro dell’Aquila, Federico Mancosu e Caterina Cantoni!

Ecco il messaggio che la crew di House of Talent ha deciso di dedicare a tutti i maturandi

Oggi la #HotNews parla di un progetto al quale abbiamo lavoraro tanto e che non vediamo l’ora di condividere con voi. Esce domani, 16/07, Maturità, il singolo cantato dalla crew di House of Talent e dal prof Alex Fusaro, scritto dal prof. con Sergio Bancone e remixato da Daniele Zanotti. Cate, Mich, Noa, Fede e Pietro hanno cantato a squarciagola un remix del brano che il Prof. aveva proposto l’anno scorso e che quest’anno rinasce in versione 2.0.!

Come saprete, la Maturità 2020 si svolgerà in modo molto diverso dal solito. Agli studenti sarà infatti richiesto di presentarsi di fronte ad una commissione per un esame esclusivamente orale della durata di circa un’ora. Facciamo a tutti quanti un enorme in bocca al lupo e vi diamo appuntamento a domani con l’uscita della canzone dei ragazzi di HoT!