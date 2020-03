NOANSIA: audio, testo e significato del singolo di Noa Planas

Venerdì 27 marzo esce NOANSIA, il singolo d’esordio della giovane artista Noa. NOANSIA è un singolo urban pop accattivante e coinvolgente, dalle influenze reggaeton e dal ritornello ipnotico, che racconta la voglia di evadere dallo stress e dalla routine quotidiana.

“NOANSIA esprime il mio modo di essere – racconta Noa – l’ansia e la fretta infatti non mi appartengono, o sono puntualissima o letteralmente in ritardo. Questo brano è soprattutto la realizzazione di un sogno. L’inizio del mio viaggio musicale di cui NOANSIA è solo il punto di partenza”.

Audio

Testo

Da domani mangio meglio oggi non lo so

Ho

Fatto pace col cervello loca per un po’

Che questa vida passa e la musica è alta

tu corri io rallento fammi stare calma

la luna è così bella qui dalla mia stanza

Dai fammi fare un giro dove l’aria è calda

Muevelo lento non dirmi di no

Yo sto arrivando ma aspettami un po’

non mi interessa più del nuovo iPhone

Prendo il respiro sì scendo ma

No ansia

no ansia

Facciamo tutto con calma

No ansia

No ansia

Son El cuidado de tu alma

Siamo stati bene sì, ma solo per un po’

Ops!

Io esco con la felpa e l’aria un po’ distratta

Tu vieni che la notte è lunga fino all’alba

Sì resto finché l’acqua sopra è ancora calda

Ma vieni più vicino stiamo soli a galla

Eh

Muevelo lento non dirmi di no

Yo sto arrivando ma aspettami un po’

non mi interessa più del nuovo iPhone

Prendo il respiro sì scendo ma

No ansia

no ansia

Facciamo tutto con calma

No ansia

No ansia

Son El cuidado de tu alma

Yo sto arrivando ma aspettami un po’

Stiamo partendo sul serio ma

No ansia

no ansia

Facciamo tutto con calma

No ansia

No ansia

Son El cuidado de tu alma